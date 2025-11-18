POL-HI: Verkehrsunfall Bad Salzdetfurth

Polizeiinspektion Hildesheim

Verkehrsunfall Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am Nachmittag des 18. November 2025 ereignete sich auf der kommunalen Entlastungsstraße in 31162 Bad Salzdetfurth ein Verkehrsunfall. Gegen 14:45 Uhr befuhr ein 35-jähriger Autofahrer die Straße aus Richtung Detfurth kommend, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Straßenbaum kollidierte.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich eine erwachsene Mitfahrerin sowie zwei Kleinkinder im Fahrzeug. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden im höheren vierstelligen Bereich.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen geistigen Mangel des Fahrzeugführers. Neben einer fahrlässigen Körperverletzung steht daher auch der Verdacht einer strafbaren Gefährdung des Straßenverkehrs im Raum. Der Führerschein des Beschuldigten wurde vor Ort sichergestellt.

Neben der Polizei Bad Salzdetfurth waren mehrere Rettungswagen, ein Notarzt, die Straßenmeisterei, die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzdetfurth sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

Die kommunale Entlastungsstraße musste für mehr als eine Stunde vollständig gesperrt werden, was zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

