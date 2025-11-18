PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am Nachmittag des 18. November 2025 ereignete sich auf der kommunalen Entlastungsstraße in 31162 Bad Salzdetfurth ein Verkehrsunfall. Gegen 14:45 Uhr befuhr ein 35-jähriger Autofahrer die Straße aus Richtung Detfurth kommend, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Straßenbaum kollidierte.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich eine erwachsene Mitfahrerin sowie zwei Kleinkinder im Fahrzeug. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden im höheren vierstelligen Bereich.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen geistigen Mangel des Fahrzeugführers. Neben einer fahrlässigen Körperverletzung steht daher auch der Verdacht einer strafbaren Gefährdung des Straßenverkehrs im Raum. Der Führerschein des Beschuldigten wurde vor Ort sichergestellt.

Neben der Polizei Bad Salzdetfurth waren mehrere Rettungswagen, ein Notarzt, die Straßenmeisterei, die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzdetfurth sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

Die kommunale Entlastungsstraße musste für mehr als eine Stunde vollständig gesperrt werden, was zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 14:08

    POL-HI: Polizei sucht Opfer und Zeugen einer Körperverletzung

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Am vergangenen Freitag (14.11.2025) soll ein derzeit unbekannter jüngerer Mann gegen 16:20 Uhr von mehreren Jugendlichen im Parkhaus in der Pepperworth zusammengeschlagen worden sein. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang wegen gefährlicher Körperverletzung. Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe sich der Vorfall im Erdgeschoss des Parkhauses ereignet. Das ca. 20-jährige ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 12:00

    POL-HI: Verkehrsteilnehmer verstirbt auf der Autobahn 39

    Hildesheim (ots) - BAB 39 / Baddeckenstedt - (gle) - Am Dienstag, den 18.11.2025, befuhr gegen 07:35 Uhr ein 62-Jähriger aus Hildesheim mit seinem PKW, Hyundai, die BAB 39 in Richtung Wolfsburg. Mutmaßlich wegen eines Krankheitsfalls stoppte dieser sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen und erlitt einen Kreislaufstillstand. Durch einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Wolfenbüttel und einen 39-Jährigen aus dem Landkreis ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 18:47

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Sarstedt - (jan) Im Zeitraum vom 16.11.2025, gegen 18:00 Uhr bis zum 17.11.2025 ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße "Am Sonnenkamp" in Sarstedt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit einem Kraftfahrzeug gegen einen Holzpfeiler auf einer begrünten Parkbuchtbegrenzung, sodass dieser aus der Verankerung gerissen und somit eine Beschädigung verursacht wurde. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren