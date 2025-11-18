PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei sucht Opfer und Zeugen einer Körperverletzung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am vergangenen Freitag (14.11.2025) soll ein derzeit unbekannter jüngerer Mann gegen 16:20 Uhr von mehreren Jugendlichen im Parkhaus in der Pepperworth zusammengeschlagen worden sein. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe sich der Vorfall im Erdgeschoss des Parkhauses ereignet. Das ca. 20-jährige Opfer soll dabei u. a. mit Faustschlägen traktiert worden sein. Die Täter sollen einer größeren Gruppe etwa 15 bis 18 Jahre alter Jugendlicher angehört haben und anschließend in Richtung Pepperworth geflüchtet sein.

Kurz darauf soll auch das Opfer das Parkhaus verlassen haben und konnte in der Folge nicht mehr von der zwischenzeitlich informierten Polizei angetroffen werden.

Der junge Mann wird gebeten, persönlich auf der Wache in der Schützenwiese zu erscheinen oder sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden. Darüber hinaus sucht die Polizei nach Zeugen. Hierzu zählt insbesondere eine mutmaßliche Familie bestehend aus zwei Erwachsenen und einem Kind, die nach der Tat mit dem Opfer gesprochen haben soll.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

