Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Rikscha gerät in Straßengraben, Drei Verletzte, zwei davon schwer

Altenberge (ots)

Am Montagmorgen (29.09.) gegen 11.00 Uhr ist es im Westenfelde zu einem Folgeschweren Unfall gekommen. Eine 63- jährige Frau aus Altenberge ist mit einer Rikscha auf der Straße Westenfelde mit zwei Fahrgästen gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache ist die Altenbergerin mit der Rikscha nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den angrenzenden 2 Meter tiefen Straßengraben gestürzt. Bei dem Sturz wurden ihre Mitfahrer unter der Rikscha eingeklemmt. Ein 75-jähriger Mann aus Altenberge wurde dabei schwer verletzt und ist durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Der zweite Mitfahrer, 63 Jahre alt, auch aus Altenberge, ist ebenfalls schwer verletzt und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell