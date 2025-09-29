Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Straßenraub, Unbekannter bedroht junge Frau

Steinfurt (ots)

Eine junge Frau ist in Borghorst in der Nacht zu Samstag (28.09.) Opfer eines Straßenraubs geworden.

Die 23-Jährige war gegen 03.50 Uhr auf dem Weg nach Hause. An der Straße Schoppenkamp, auf Höhe der Hausnummer 4, wurde sie von einem Unbekannten angesprochen. Die Person kam den Aussage zufolge aus Richtung der Wohnmobilstellplätze und hielt ein Messer in der Hand. Was der Unbekannte sagte, konnte die junge Frau nicht verstehen. Aus Angst überreichte sie ihr Portemonnaie.

Der Täter entnahm das Bargeld, einen zweistelligen Eurobetrag. Anschließend ging er die Frau kurz körperlich an. Sie konnte sich lösen, entriss dem Täter die Geldbörse und flüchtete zu Fuß. Später erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er trug eine dunkle Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover, die Kapuze hatte er über das Gesicht gezogen.

Die Polizei sucht Zeugen dieses Straßenraubs. Hinweise bitte an die Wache in Steinfurt: Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell