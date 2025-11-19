PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt (kla) Flaschenwurf auf Pkw

Hildesheim (ots)

Am 19.11.25, gegen 14 Uhr parkte ein weißer Pkw Mercedes in Sarstedt im Wellweg zwischen dem Gymnasium und der Oberschule. Eine bisher unbekannte Person hat eine Glasflasche gegen den Pkw geworfen, so dass an diesem ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstanden ist. Personen, die diese Handlung gesehen haben oder sonst Hinweise in dieser Sache geben könne, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt, Tel. 05066-9850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

