Polizei Bielefeld

POL-BI: Sägen aus Handwerkerfahrzeugen gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche und Mitte - Am Montag, 17.11.2025, gelangten bisher unbekannte Täter in das Fahrzeuginnere von zwei unverschlossenen Handwerkerwagen an der Pfälzer Straße und der Straße Am Stückenkamp und stahlen Werkzeuge.

Zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr nutzte ein Täter die günstige Gelegenheit und öffnete die unverschlossene Heckklappe eines Mercedes Sprinters, der an der Pfälzer Straße auf einer Hofeinfahrt am Ende der Sackgasse abgestellt worden war. Er stahl zwei Kettensägen der Firma Stihl.

Eine Zeugin sah anschließend einen Mann mit zwei Kettensägen in Richtung Horstheider Weg gehen. Er war circa 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß, schmal, hatte schwarze Haare und war dunkel bekleidet.

An der Straße Am Stückenkamp, nahe der Hanfstraße, griff ein Dieb in den Iveco Tensa eines Umzugsunternehmens und nahm eine Handkreissäge und einen Lochbohrer an sich. Die Mitarbeiter hatten den Wagen gegen 14:00 Uhr für etwa zwei Minuten unverschlossen zurückgelassen, um nochmals etwas aus einem Haus zu holen.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

