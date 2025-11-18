PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei sucht Ladendieb - Haft für Komplizen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sieker - Während ein Ladendetektiv bereits am Samstag, 15.11.2025, in einem Supermarkt einen Ladendieb aufhalten konnte, gelang dem Mittäter die Flucht mit der Beute.

Gegen 21:20 Uhr beobachtete der Ladendetektiv zwei Männer, die diverse Zigarettenschachteln in zwei Einkaufskörbe luden. Anschließend begaben sie sich zwischen Regalreihen und packten die Zigarettenpäckchen in einen eigenen schwarzen Rucksack.

Danach trennte sich das Duo. Ein Verdächtiger stellte sich mit zwei Getränkedosen an einer Kasse an. Sein Mittäter setzte zu einem Spurt an und konnte den Supermarkt mit der Beute von etwa 35 Schachteln Zigaretten verlassen. Nach dem Bezahlen der Dosen, fing der Detektiv den 40-Jährigen ab und verständigte die Polizei.

Der 40-jährige, georgische Staatsbürger, der nicht in der Bundesrepublik wohnt und sich nach einer Recherche unerlaubt aufhält, wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld erließ ein Richter des Amtsgerichts Bielefeld einen Haftbefehl, damit der Tatverdächtige sich der Hauptverhandlung nicht durch Flucht entziehen kann.

Die Beschreibung des Komplizen:

Der Mann hatte kurze schwarze Haare und ein südländisches Aussehen. Er trug eine dunkle Winterjacke, eine Jeans Hose, schwarze Schuhe und einen schwarzen Rucksack.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 / Polizeipräsidium Bielefeld unter 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 12:40

    POL-BI: Die Polizei Gütersloh sucht wichtige Zeugen für ein Ermittlungsverfahren der Kripo

    Bielefeld (ots) - Die Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Gütersloh Werther(Westf.) / Bielefeld (FK) - Vergangenen Mittwoch (12.11., 06.30 Uhr) trafen Zeugen eine alkoholisierte und teilweise desorientierte 22-jährige Bulgarin in einem Garten am Meyerfeld in Werther an. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 22-Jährige im Verlauf des ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 11:49

    POL-BI: Viel Geld bei betrügerischer Anlage verloren

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Achtung bei Geldanlagen! Ein Bielefelder verlor Geld bei der vermeintlichen Investition in Aktien über einen angeblichen Anlageberater. Das Opfer erhielt Anfang November einen Anruf eines ihm unbekannten Mannes, der behauptete, der Nachfolger von Herrn Hermann zu sein und Herr Wagner zu heißen. Er wolle mit ihm über Anlagemöglichkeiten sprechen. Anschließend schickte der ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 11:48

    POL-BI: Einbrecher verschreckt

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Schildesche - Am Montagabend, 17.11.2025, wurde ein Einbrecher bei dem Versuch überrascht, in ein Gebäude an der Straße Im Bracksiek einzusteigen. Der Täter ergriff die Flucht. Gegen 20:30 Uhr hörte ein Bielefelder in seiner Wohnung, in der Nähe eines Einkaufszentrums, laute Geräusche. Als er nachsah, bemerkte er einen Einbrecher an der Hauseingangstür. Er hatte bereits eine Glasscheibe der Tür beschädigt, um darüber in das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren