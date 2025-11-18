Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei sucht Ladendieb - Haft für Komplizen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sieker - Während ein Ladendetektiv bereits am Samstag, 15.11.2025, in einem Supermarkt einen Ladendieb aufhalten konnte, gelang dem Mittäter die Flucht mit der Beute.

Gegen 21:20 Uhr beobachtete der Ladendetektiv zwei Männer, die diverse Zigarettenschachteln in zwei Einkaufskörbe luden. Anschließend begaben sie sich zwischen Regalreihen und packten die Zigarettenpäckchen in einen eigenen schwarzen Rucksack.

Danach trennte sich das Duo. Ein Verdächtiger stellte sich mit zwei Getränkedosen an einer Kasse an. Sein Mittäter setzte zu einem Spurt an und konnte den Supermarkt mit der Beute von etwa 35 Schachteln Zigaretten verlassen. Nach dem Bezahlen der Dosen, fing der Detektiv den 40-Jährigen ab und verständigte die Polizei.

Der 40-jährige, georgische Staatsbürger, der nicht in der Bundesrepublik wohnt und sich nach einer Recherche unerlaubt aufhält, wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld erließ ein Richter des Amtsgerichts Bielefeld einen Haftbefehl, damit der Tatverdächtige sich der Hauptverhandlung nicht durch Flucht entziehen kann.

Die Beschreibung des Komplizen:

Der Mann hatte kurze schwarze Haare und ein südländisches Aussehen. Er trug eine dunkle Winterjacke, eine Jeans Hose, schwarze Schuhe und einen schwarzen Rucksack.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 / Polizeipräsidium Bielefeld unter 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell