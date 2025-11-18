PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher verschreckt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Am Montagabend, 17.11.2025, wurde ein Einbrecher bei dem Versuch überrascht, in ein Gebäude an der Straße Im Bracksiek einzusteigen. Der Täter ergriff die Flucht.

Gegen 20:30 Uhr hörte ein Bielefelder in seiner Wohnung, in der Nähe eines Einkaufszentrums, laute Geräusche. Als er nachsah, bemerkte er einen Einbrecher an der Hauseingangstür. Er hatte bereits eine Glasscheibe der Tür beschädigt, um darüber in das Gebäude einzusteigen.

Als der Einbrecher den Bewohner wahrnahm, brach er sein Vorhaben ab und flüchtete. Der Bielefelder verfolgte dem Einbrecher ein Stück, verlor ihn jedoch am Friedhof Schildesche aus den Augen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter bleib erfolglos.

Er war etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hatte dunkle Haare, ein osteuropäisches Erscheinungsbild und war dunkel gekleidet, unter anderem mit einem Pullover mit weißer Aufschrift.

Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 10:38

    POL-BI: Sicher auf dem Bielefelder Weihnachtsmarkt

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Auch in diesem Jahr ist die Polizei Bielefeld auf dem Weihnachtsmarkt für die Besucher da. Mit Präsenzstreifen und Präventionsangeboten sorgen die Beamten für Sicherheit auf der fast sechswöchigen Veranstaltung. Zum Schutz der Besucher und der konsequenten Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sind in diesem Jahr mehr Präsenzstreifen von Beamten der ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:30

    POL-BI: Waschmaschine gestohlen

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Gadderbaum- In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 14.11.2025, entwendeten Unbekannte aus einem Keller eine Waschmaschine und Waschmittel. Gegen 09:00 Uhr bemerkte eine 24-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Deckertstraße, zwischen Herbergsweg und Am Ellerbrocks Hof gelegen, das Fehlen Ihrer Miele Waschmaschine aus dem Keller. Eine andere Mieterin bemerkte, dass aus Ihrem Keller vier Packungen Flüssigwaschmittel entwendet ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 15:22

    POL-BI: Straßenverkehrsgefährdung - Sattelzug blockiert Autobahn

    Bielefeld (ots) - MK - Bielefeld - Paderborn - Hövelhof - Eine Berufskraftfahrerin einer Paderborner Spedition informierte die Polizei am 17.11.2025 zur Nachtzeit, zu einem Lkw-Fahrer, der sie und andere Autofahrer auf der A 33 mit seinem Sattelzug ausgebremst haben soll. Die 26-Jährige war mit ihrem Sattelzug gegen 02:00 Uhr auf der A 33 in Richtung Osnabrück ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren