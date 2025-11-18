Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher verschreckt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Am Montagabend, 17.11.2025, wurde ein Einbrecher bei dem Versuch überrascht, in ein Gebäude an der Straße Im Bracksiek einzusteigen. Der Täter ergriff die Flucht.

Gegen 20:30 Uhr hörte ein Bielefelder in seiner Wohnung, in der Nähe eines Einkaufszentrums, laute Geräusche. Als er nachsah, bemerkte er einen Einbrecher an der Hauseingangstür. Er hatte bereits eine Glasscheibe der Tür beschädigt, um darüber in das Gebäude einzusteigen.

Als der Einbrecher den Bewohner wahrnahm, brach er sein Vorhaben ab und flüchtete. Der Bielefelder verfolgte dem Einbrecher ein Stück, verlor ihn jedoch am Friedhof Schildesche aus den Augen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter bleib erfolglos.

Er war etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hatte dunkle Haare, ein osteuropäisches Erscheinungsbild und war dunkel gekleidet, unter anderem mit einem Pullover mit weißer Aufschrift.

Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell