Polizei Bielefeld

POL-BI: Waschmaschine gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gadderbaum- In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 14.11.2025, entwendeten Unbekannte aus einem Keller eine Waschmaschine und Waschmittel.

Gegen 09:00 Uhr bemerkte eine 24-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Deckertstraße, zwischen Herbergsweg und Am Ellerbrocks Hof gelegen, das Fehlen Ihrer Miele Waschmaschine aus dem Keller. Eine andere Mieterin bemerkte, dass aus Ihrem Keller vier Packungen Flüssigwaschmittel entwendet worden war. Um 17:00 Uhr des Vortages befanden sich die gestohlenen Gegenstände noch im Keller.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell