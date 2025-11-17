Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Falsche Handwerker unterwegs

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Ein angeblicher Handwerker stahl am Donnerstag, 13.11.2025, in der Wittenberger Straße aus der Wohnung einer Bielefelderin Geld und Schmuck.

Ein Unbekannter klingelte gegen 12:30 Uhr an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Wittenberger Straße und behauptete gegenüber der Bewohnerin, dass er aufgrund eines Wasserrohrbruches dringend in ihre Wohnung müsse. Angeblich müsse er durch Aufdrehen aller Wasserhähne den Wasserdruck mindern. Die Seniorin verlangte nach seinem Ausweis, den der Mann ihr zeigte und währenddessen weiter auf die Dringlichkeit der Arbeiten in der Wohnung hinwies. Anschließend gingen beide gemeinsam in das Badezimmer, wo die Bewohnerin die Badewannenbrause aufgedreht festhalten sollte und der Unbekannte am Waschbecken hantierte. Offenbar nutzte dies ein Mittäter, betrat die Wohnung, entwendete Bargeld und Schmuck der Bielefelderin und verschwand wieder unbemerkt. Nach circa 15 Minuten verließ auch der angebliche Handwerker die Wohnung. Erst später bemerkte das Opfer, das Fehlen des Geldes und des Schmucks.

Das Opfer beschrieb den vermeintlichen Handwerker als westeuropäisch aussehend, 45 bis 50 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß, mit untersetzter Statur, mit einer Kurzhaarfrisur, einem vollen und rundem Gesicht sowie bekleidet mit einer grauen Steppjacke.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell