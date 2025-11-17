PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl aus unverschlossenem Auto

Bielefeld (ots)

LCR / Bielefeld / Mitte - Einem unbekannten Täter wird vorgeworfen, am Freitag, 14.11.2025 aus einem Fahrzeug an der Leedsstraße ein Mobiltelefon sowie einen Ausweis gestohlen zu haben. Der Fahrzeugführer hatte in seiner kurzen Abwesenheit das Fahrzeug nicht abgeschlossen.

Ein 62-Jähriger hatte seinen PKW in der Leedsstraße geparkt. Sein Fahrzeug stand in der Nähe von Garagen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte der Bielefelder fest, dass sein Samsung S22 Ultra, mitsamt Ausweis in der Handyhülle, gestohlen wurde. Ein Zeuge beobachtete gegen 8:50 Uhr eine männliche Person, welche in Sportkleidung zu Fuß in die Leedsstraße gelaufen sei. Als die unbekannte Person am Fahrzeug war, habe sie sich verdächtigt umgeschaut. Nach dem Diebstahl sei der Täter weiter in Richtung der Garagen gelaufen, wo er ihn dann aus den Augen verloren habe.

Der Täter wird beschrieben als unter 1,80 Meter groß. Er soll einen Vollbart sowie ein südländisches Aussehen haben. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einer weißen Cap, einer blauen Weste, einer grauen Jogginghose, einem grauen Kapuzenpullover und schwarzen Sportschuhe mit weißer Sohle.

Die Polizei erinnert:

Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. Achten Sie, falls vorhanden, auf optische und akustische Signale. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören und so das Verriegeln verhindern.

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, aktivieren Sie diese.

Schließen Sie bei Cabrios alle Fenster, Schiebe- oder Faltdach.

Hinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

