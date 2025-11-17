Polizei Bielefeld

POL-BI: Handy vom Tresen gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Freitagabend, 14.11.2025, entwendete ein Dieb aus einem Imbiss ein Handy. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:00 Uhr betrat ein Mann einen Imbiss an der Detmolder Straße, Ecke Wilhelm-Raabe-Straße, und fragte nach kostenlosem Essen. Als er abgewiesen wurde, beugte sich der Unbekannt über den Tresen, griff das dort liegende goldene Samsung Handy des Imbissbesitzers und flüchtete mit der Beute in die Wilhelm-Raabe-Straße Richtung Lipper Hellweg. Die Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Zeugen beschrieben den dunkelhäutigen Dieb als circa 25 Jahre alt, ungefähr 175 bis 180 cm groß und mit einem kurzen Bart, der am Kinn auffällig gewesen sein soll. Er trug eine helle Cap, einen dunkelroten Pullover mit einem schwarzen Brustring und blaue Jeans.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell