POL-BI: Kind und Erwachsener kollidieren mit Rädern

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Die Polizei sucht die Beteiligten eines Radunfalls, der sich am Dienstag, 14.10.2025, an der Sudbrackstraße ereignet haben soll. Ein Zeuge leistete erste Hilfe.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand informierte ein Zeuge und Ersthelfer gegen 10:45 Uhr die Leitstelle der Polizei über einen Unfall an der Sudbrackstraße, im Bereich zwischen der Apfelstraße und der Klarhorststraße. Er teilte mit, dass ein unbekanntes Kind und ein unbekannter Erwachsener bereits gegen 10:10 Uhr mit Rädern kollidiert seien. Das Kind sei dadurch gestürzt und hätte sich leicht verletzt. Im Beisein des Zeugen, der dem Kind erste Hilfe geleistet haben soll, sollen das Kind und der unbekannte Radfahrer Telefonnummern ausgetauscht haben.

Beide Unfallbeteiligten konnten durch die Polizei weder angetroffen noch identifiziert werden. Der Radfahrer und die Erziehungsberechtigten des Kindes werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 zu melden.

Der Mann soll braune Haare und ein Feuermal am Hals haben. Er trug eine eckige Brille und einen neongelben Helm mit Regenschutz. Er nutzte ein normales Trecking-Fahrrad.

Das Kind soll 8 bis 10 Jahre alt sein, blonde Haare haben und Fußballkleidung getragen haben. Beschrieben wurde eine kurze Arminia Bielefeld Hose und darunter eine Thermohose, welche durch den Unfall beschädigt wurde.

Die Unfallbeteiligten oder weitere Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

