POL-BI: Mauer stoppt PKW

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sieker- In der Nacht von Freitag auf Samstag, 15.11.2025, stieß ein PKW gegen eine Betonmauer und kippte auf die Seite. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Ein 19-jähriger Bielefelder fuhr mit seinem Mercedes gegen 00:15 Uhr auf der Bodelschwinghstraße in Richtung Brackwede. Nach Passieren der Stückenstraße kam er auf der nassen Fahrbahn aus noch nicht geklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab, überfuhr die Gegenfahrbahn sowie den Gehweg und stieß gegen die dortige Mauer. Der PKW kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt wurden.

Der Mercedes wurde dabei schwer beschädigt und musste durch einen Abschleppwagen abtransportiert werden. Der Sachschaden wird auf circa 17000 Euro geschätzt.

