POL-BI: Straßenverkehrsgefährdung - Sattelzug blockiert Autobahn

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Paderborn - Hövelhof - Eine Berufskraftfahrerin einer Paderborner Spedition informierte die Polizei am 17.11.2025 zur Nachtzeit, zu einem Lkw-Fahrer, der sie und andere Autofahrer auf der A 33 mit seinem Sattelzug ausgebremst haben soll.

Die 26-Jährige war mit ihrem Sattelzug gegen 02:00 Uhr auf der A 33 in Richtung Osnabrück unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Sennelager und Stukenbrock Senne wurde sie von einem bulgarischen Sattelzug überholt. Dessen 47-jähriger Fahrer soll seinen Zug nach dem Überholmanöver bis zum Stillstand abgebremst und diesen quer über die Fahrstreifen abgestellt haben.

Der Lkw-Fahrerin und anderen Autofahrern gelang es anzuhalten, ohne dass sich ein Unfall ereignete. Ihre Überraschung wurde noch größer, als der bulgarische Lkw-Fahrer ausstieg und direkt zu ihrer Fahrertür kam. Er soll sehr lautstark gewesen sein und mit der Faust die Tür beschädigt haben. Im Anschluss setzte er seine Fahrt auf der Autobahn fort.

Eine gerufene Streife der Autobahnpolizei konnte den beschriebenen Sattelzug in Höhe des Autobahnkreuzes Bielefeld stoppen. Aufgrund von Sprachproblemen war nicht genau zu klären, warum sich der 47-Jährige wie beschrieben verhalten haben soll. Die Polizisten zeigten ihn wegen der Sachbeschädigung an der Lkw Tür und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr an. Dazu erhoben sie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro.

