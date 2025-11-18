PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Viel Geld bei betrügerischer Anlage verloren

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Achtung bei Geldanlagen! Ein Bielefelder verlor Geld bei der vermeintlichen Investition in Aktien über einen angeblichen Anlageberater.

Das Opfer erhielt Anfang November einen Anruf eines ihm unbekannten Mannes, der behauptete, der Nachfolger von Herrn Hermann zu sein und Herr Wagner zu heißen. Er wolle mit ihm über Anlagemöglichkeiten sprechen. Anschließend schickte der vermeintliche Anlageberater dem Bielefelder Unterlagen zu einem Börsengang eines Unternehmens und die Unterlagen zur Zeichnung von Anteilen dazu zu. Der Bielefelder zeichnete Aktienanteile im Wert von mehreren Tausend Euro und erhielt dann von der Finanzberatungsfirma die Annahmebestätigung. Einen Tag später machten der Anlageberater per E-Mail den Abschluss dringend und der Bielefelder überwies den Betrag für die gezeichneten Aktien. In weiteren Kontaktaufnahmen versuchte der Berater, den Bielefelder zu dem Kauf weiterer Anteile zu bewegen. Das Opfer wollte sich jedoch einen Teil der Anteile auszahlen lassen, da er gesehen hatte, dass die Preise bereits gestiegen waren.

Nachdem er dazu hingehalten wurde und anschließend die Depot-Seite der Finanzberatungsfirma nicht mehr erreichbar war, sah er seinen Verdacht, auf Betrüger hereingefallen zu sein, bestätigt.

