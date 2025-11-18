Polizei Bielefeld

POL-BI: "Lovely Christmas Feeling" - Benefizkonzert von Stadt, Bühnen und Orchester und Polizei Bielefeld am 2. Dezember 2025 zugunsten des Vereins Psychologische Frauenberatung e.V.

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - Zum dritten Mal laden Stadt, Bühnen und Orchester und Polizei Bielefeld herzlich zum gemeinsamen Benefizkonzert ein. Am Dienstag, 2. Dezember 2025, um 19.00 Uhr, kehrt für einen guten Zweck "Lovely Christmas Feeling" in die Rudolf-Oetker-Halle ein. Tickets sind ab sofort erhältlich.

In diesem Jahr kommen die Einnahmen dem Verein Psychologische Frauenberatung e.V. zugute, der Frauen jeden Alters in verschiedenen Lebenssituationen, mit und ohne Zuwanderergeschichte, unterstützt.

Seit 2019 ist der Verein auch Träger der Bielefelder Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt. Die Interventionsstelle, die einen eigenständigen Arbeitsbereich innerhalb des Vereins darstellt, bietet Menschen jeden Geschlechts, die Opfer Häuslicher Gewalt werden, nach einem Polizeieinsatz innerhalb einer bestimmten Frist psychosoziale Hilfe und Unterstützung bei der Überwindung rechtlicher Hürden an.

Das Motto "Lovely Christmas Feeling" ist bei dem Konzert am 2. Dezember 2025 Programm - das Landespolizeiorchester NRW wird gemeinsam mit Sänger Oliver Schmitt vom Polizeipräsidium Aachen für vorweihnachtliche Wohlfühlstimmung sorgen. Die Rudolf-Oetker-Halle mit ihrer unvergleichlichen Akustik bietet dafür den perfekten Raum.

Erster Beigeordneter Ingo Nürnberger: "Ich freue mich, dass wir nun zum dritten Mal gemeinsam ein Konzert auf die Beine stellen, dessen Erlös vollständig einem Bielefelder Verein zugutekommt - in diesem Jahr zu Gunsten der Psychologischen Frauenberatung. Sie unterstützt Frauen insbesondere bei der Bewältigung von Gewalterfahrungen und traumatischen Folgen. Ein unverzichtbares Angebot, das wir als Stadt finanziell unterstützen. Leider nimmt die Zahl der Vorfälle immer weiter zu und damit auch die Nachfrage bei der Beratungsstelle. Mit den Spenden kann das Beratungsangebot ausgebaut werden."

Nadja Loschky, Intendantin der Bühnen und Orchester Bielefeld: "In diesem Jahr steht unsere Saison unter dem Motto 'Unfassbar Real'. Unfassbar real sind für viele Frauen in unserer Stadt ihre persönlichen Lebensumstände, die dazu führen, dass sie dringend Unterstützung brauchen. Unfassbar wertvoll ist in diesem Zusammenhang die Arbeit der Psychologischen Frauenberatung, die den Betroffenen hilft, ihre Realität zu bewältigen und positiv zu verändern. Wir sind sehr glücklich, dass wir diese Organisation mit unserem gemeinsamen Konzert unterstützen können."

Stellvertretender Polizeipräsident Wolfgang Niewald: "Ich freue mich, dass die vorweihnachtliche Tradition eines gemeinsamen Benefizkonzerts auch in diesem Jahr fortgesetzt wird. Was gibt es Besseres für einen Abend im Dezember, als sich mit Musik in eine vorweihnachtliche Stimmung versetzen zu lassen und nebenbei etwas Gutes zu fördern. Der Verein Psychologische Frauenberatung e.V. ist als Träger der Bielefelder Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt ein enger Kooperationspartner für die Polizei Bielefeld. Diese Stelle bietet nach Kontaktaufnahme durch die Polizei, mit Einverständnis der Opfer Häuslicher Gewalt jeden Geschlechts, proaktiv Unterstützung und Vermittlung von Hilfe und Beratung an. Im letzten Jahr haben in Bielefeld die Fälle Häuslicher Gewalt zugenommen - umso wichtiger ist es, Betroffenen zu helfen und die Opferhilfe zu stärken."

Tickets sind ab sofort für 20 Euro (ermäßigt 10 Euro) über die Homepage der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld erhältlich.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, den Abend zur Berichterstattung zu begleiten. Wir bitten um Anmeldung bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit per E-Mail unter pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de oder telefonisch unter Tel. 0521/545-3195.

Die Bilanz zum Benefizkonzert 2024 finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5930276

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell