Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) Brennende Deckenleuchte löst Feuerwehreinsatz aus (02.12.2025)

Schramberg (ots)

Vermutlich ein technischer Defekt an einer Deckenleuchte hat am Dienstagabend in einer Firma in Sulgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 19:15 Uhr löste die Brandmeldeanlage in einem Firmengebäude in der Einsteinstraße aus. Die durch die Rettungsleitstelle alarmierte Freiwillige Feuerwehr Schramberg-Sulgen konnte beim Eintreffen eine brennende Deckenleuchte feststellen. Durch schnelle Löscharbeiten konnte der Entstehungsbrand vor dem Übergreifen auf das Gebäude gelöscht werden. Der Schaden beschränkte sich auf die defekte Deckenleuchte. Verletzt wurde niemand.

