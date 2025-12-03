Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Reichenaustraße - Radfahrerin übersehen (02.12.2025)

Konstanz (ots)

Eine Radfahrerin hat bei einem Unfall auf der Reichenaustraße am Dienstagnachmittag Verletzungen erlitten. Gegen 17 Uhr fuhr ein 48-Jähriger mit einem Renault vom P&R-Parkplatz um nach rechts auf die Reichenaustraße in Richtung Schänzlebrücke abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 39-jährigen Radlerin, die entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die Frau stürzte über die Motorhaube auf den Asphalt, wobei sie sich verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

