Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, A81, B523, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall an der AS Tuningen - Mercedes kommt von Fahrbahn ab (02.12.2025)

Tuningen, A81, B523 (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich auf der Autobahn 81 an der Anschlussstelle Tuningen ein Unfall ereignet, bei dem mehrere Personen verletzt worden sind. Ein 81-Jähriger war mit einem Mercedes GLK von Singen in Richtung Stuttgart unterwegs. An der AS Tuningen wollte der Mann nach rechts auf die Bundesstraße 523 abfahren, wobei der Wagen in der Abfahrt nach links von der Straße abkam, quer durch den Grünstreifen fuhr und schließlich mit einem zeitgleich in Richtung Stuttgart auf die Autobahn auffahrenden Ford einer 23-Jährigen zusammenstieß. Sowohl der 81-Jährige als auch seine Beifahrerin und die 23-Jährige erlitten infolge der Kollision Verletzungen. Sie kamen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

