Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen, B523, Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Überholen Unfall verursacht und davongefahren - Polizei sucht Zeugen (03.12.2025)

DAuchingen, B523 (ots)

Das Polizeirevier Schwenningen sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwochmorgen auf de Bundesstraße 523 zwischen Villingen und Dauchingen ereignet hat. Kurz nach 7 Uhr war ein unbekannter Autofahrer auf der B523 in Richtung Villingen unterwegs. Dabei überholte er eine Fahrzeugkolonne unter anderem einen Lastwagen. Als dem Unbekannten ein 55-Jähriger mit einem roten Audi entgegenkam, touchierten sich die beiden Autos, so dass der Außenspiegel und die Fahrerscheibe an dem Audi zu Bruch gingen. Der Audifahrer versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Der Unbekannte, der einen dunklen Wagen fuhr, flüchtete anschließend einfach von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07720 8500-0 zu melden.

