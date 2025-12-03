Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbrecher in der Waiblinger und der Fellbacher Straße unterwegs (03.12.2025)

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch sind unbekannte Täter im Bereich der Waiblinger und der Fellbacher Straße unterwegs gewesen. Gegen kurz vor drei Uhr machten sich die Täter an der Terrassentür des Einfamilienhauses zu schaffen, wobei sie jedoch durch einen Bewohner gestört und in die Flucht geschlagen wurden. Davon offensichtlich nicht abgeschreckt, versuchten sie sich anschließend in der Fellbacher Straße an einem weiteren Wohnhaus, zu dem sich die Einbrecher schließlich Zutritt verschafften und aus einer im Flur liegenden Handtasche Bargeld entwendeten.

Sofortige Fahndungsmaßnahmen nach dem Einbrecher blieben erfolglos.

Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Waiblinger und der Fellbacher Straße oder sonst im Wohngebiet beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07720 8500-0 beim Revier Schwennigen zu melden.

Zudem wird darum gebeten, ggf. sachdienliche Aufnahmen von auf Privatgrundstücken installierten Überwachungskamers im Rahmen der Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren - für den Schwarzwald-Baar-Kreis unter der Telefonnummer 07721 / 601-253.

