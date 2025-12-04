Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, B 27

Lkr. Rottweil) - 39-Jähriger "parkt" sein Auto auf der Leitplanke (04.12.2025)

Deißlingen (ots)

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines KIA am frühen Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 27. Der 39-jährige Mann fuhr gegen 01:15 Uhr mit seinem Auto von der Autobahn 81 in Richtung Villingen-Schwenningen und kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr die angrenzende Leitplanke hinauf und kam schließlich auf dieser zum Stehen.

Die Polizei sicherte die Gefahrenstelle ab, bis ein Abschleppdienst den Wagen von der Leitplanke hob. Kaum zu glauben: An der Leitplanke entstand kein Schaden.

