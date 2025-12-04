PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, B 27
Lkr. Rottweil) - 39-Jähriger "parkt" sein Auto auf der Leitplanke (04.12.2025)

Deißlingen (ots)

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines KIA am frühen Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 27. Der 39-jährige Mann fuhr gegen 01:15 Uhr mit seinem Auto von der Autobahn 81 in Richtung Villingen-Schwenningen und kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr die angrenzende Leitplanke hinauf und kam schließlich auf dieser zum Stehen.

Die Polizei sicherte die Gefahrenstelle ab, bis ein Abschleppdienst den Wagen von der Leitplanke hob. Kaum zu glauben: An der Leitplanke entstand kein Schaden.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

