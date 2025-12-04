PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Dietingen, A 81
Lkr. Rottweil) - Trunkenheit im Verkehr: Autofahrer mit über drei Promille gestoppt (03.12.2025)

Dietingen (ots)

Am Mittwochnachmittag hat die Polizei einen deutlich alkoholisierten 39-jährigen Autofahrer auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart gestoppt. Gegen 15:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Chrysler auf der Tank- und Rastanlage Neckarburg Ost, bei dem sie schnell Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung bemerkten. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht mit etwa 3,2 Promille.

Daraufhin musste der 39-Jährige neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren