POL-KN: Dietingen, A 81
Lkr. Rottweil) - Trunkenheit im Verkehr: Autofahrer mit über drei Promille gestoppt (03.12.2025)
Dietingen (ots)
Am Mittwochnachmittag hat die Polizei einen deutlich alkoholisierten 39-jährigen Autofahrer auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart gestoppt. Gegen 15:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Chrysler auf der Tank- und Rastanlage Neckarburg Ost, bei dem sie schnell Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung bemerkten. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht mit etwa 3,2 Promille.
Daraufhin musste der 39-Jährige neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.
