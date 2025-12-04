Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) 41-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt (03.12.2025)

Allensbach (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Mittwochvormittag zugezogen. Der 41-Jährige war im Wald bei Kaltbrunn mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Während einer kontrollierten Fällung brach ein Ast eines Nachbarbaumes ab und traf den in der Nähe stehenden Arbeiter. Trotz Sicherheits- und Schutzkleidung erlitt der 41-Jährige durch den Schlag schwere Verletzungen. Nach einer Erstversorgung vor Ort kam er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

