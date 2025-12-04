POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) 41-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt (03.12.2025)
Allensbach (ots)
Schwere Verletzungen hat sich ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Mittwochvormittag zugezogen. Der 41-Jährige war im Wald bei Kaltbrunn mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Während einer kontrollierten Fällung brach ein Ast eines Nachbarbaumes ab und traf den in der Nähe stehenden Arbeiter. Trotz Sicherheits- und Schutzkleidung erlitt der 41-Jährige durch den Schlag schwere Verletzungen. Nach einer Erstversorgung vor Ort kam er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell