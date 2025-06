Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (641) Badeunfall in Rother Freibad - Zeugenaufruf

Roth (ots)

Wie mit Meldung 619 vom 15.06.2025 berichtet, ereignete sich am 14.06.2025 im Freibad Roth ein Badeunfall, bei dem ein 26-jähriger Mann schwere Verletzungen erlitt. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um weitere Zeugenhinweise.

Wie berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 17:30 Uhr am Sprungturm des Freibades. Unmittelbar nachdem der 26-Jährige vom 5-Meter-Turm ins Wasser sprang, sprang ein zunächst unbekannter Mann hinterher. Dieser landete auf dem Rücken des 26-Jährigen, welcher daraufhin regungslos im Wasser trieb. Ersthelfer sowie der Bademeister sprangen umgehend ins Becken, zogen den Mann an Land und alarmierten Rettungskräfte. Er wurde nach einer ersten Behandlung vor Ort mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik transportiert. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und befindet sich nach wie vor in medzinischer Behandlung.

Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 25-jährigen Bekannten des Mannes. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Beamte der Kriminalpolizei Schwabach ermitteln derzeit zur Unfallursache. In diesem Zusammenhang wurden bereits mehrere Zeugen vernommen, die sich am Unfalltag am Sprungturm aufgehalten haben. Um den Unfallhergang genau nachvollziehen zu können, bitten die Ermittler weitere Zeugen, die Angaben zum Sprunggeschehen machen können und bislang keinen Kontakt zur Polizei hatten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell