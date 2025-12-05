PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Erfurt (ots)

Donnerstagmorgen wurde der Polizei ein beschädigter Zigarettenautomat in Erfurt gemeldet. Unbekannte versuchten durch den Einsatz eines Sprengkörpers den Automaten in der Hermann-Brill-Straße zu öffnen. Ob die Diebe an dessen Inhalt gelangten war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun in einem Verfahren u. a. wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0315132 bei der Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

