Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Kriminelle bringen Seniorin um Schmuck und Gold

Zeugen gesucht

Bickenbach (ots)

Bislang unbekannte Täter wendeten die Masche des Schockanrufs bei einer 84-jährigen Seniorin aus Bickenbach an und brachten sie dadurch um Gold sowie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Zwischen Donnerstag (20.11.) und Freitag (21.11.), von 20.30 bis 0 Uhr, riefen die Betrüger die Seniorin an und forderten eine Kaution für ihre Tochter, die in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und nur durch das Geld aus dem Gefängnis komme. Daraufhin übergab die Frau im Bereich der August-Bebel-Straße die Wertgegenstände an einen Abholer.

Der Abholer soll circa 50 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlanker Statur gewesen sein. Zum Zeitpunkt der Abholung soll er mit einer hellbraunen Hose und einer Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei wiederholt eindringlich:

Betrüger werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell