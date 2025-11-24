PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Kripo ermittelt und sucht Zeugen nach Einbruch

Birkenau (ots)

Nachdem Kriminelle am Freitag (21.11.) in ein Einfamilienhaus in der Carl-Diem-Straße eingebrochen sind, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Die Einbrecher gelangten gewaltsam zwischen 17.10 und 19.30 Uhr in das Wohnhaus. Im Inneren suchten die Täter nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Geld und Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt.

Hinweise zu den Kriminellen werden vom Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 09:08

    POL-DA: Viernheim: Zeugen nach Einbruch in Erdgeschosswohnung gesucht

    Viernheim (ots) - In der Zeit zwischen Samstagmittag (22.11.), 13.00 Uhr und der Nacht zum Montag (24.11.), 2.50 Uhr, haben Einbrecher ein Mehrfamilienhaus in der August-Bebel-Straße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam über den Balkon Zutritt in eine Erdgeschosswohnung, flüchteten aber anschließend offenbar ohne ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 09:02

    POL-DA: Lorsch: Autoscheibe eingeschlagen/Zeugen gesucht

    Lorsch (ots) - Am Samstagmorgen (22.11.), gegen 5.45 Uhr, wurde von einem Zeugen bemerkt, dass Unbekannte die Scheibe eines weißen Fiat einschlugen, der in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße abgestellt war. Ob aus dem Innenraum des Autos auch etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat in Heppenheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 08:57

    POL-DA: Wald-Michelbach: Einbruch in Einfamilienhaus

    Wald-Michelbach (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Samstag (22.11.), in der Zeit zwischen 18.00 und 2.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße eingebrochen sind. Durch ein Fenster gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Nach momentanem Kenntnisstand entwendeten die Täter Bargeld. Sie flüchteten anschließend. In diesem Zusammenhang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren