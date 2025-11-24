Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Kripo ermittelt und sucht Zeugen nach Einbruch

Birkenau (ots)

Nachdem Kriminelle am Freitag (21.11.) in ein Einfamilienhaus in der Carl-Diem-Straße eingebrochen sind, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Die Einbrecher gelangten gewaltsam zwischen 17.10 und 19.30 Uhr in das Wohnhaus. Im Inneren suchten die Täter nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Geld und Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt.

Hinweise zu den Kriminellen werden vom Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell