Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Einbruch in Einfamilienhaus

Wald-Michelbach (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Samstag (22.11.), in der Zeit zwischen 18.00 und 2.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße eingebrochen sind. Durch ein Fenster gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Nach momentanem Kenntnisstand entwendeten die Täter Bargeld. Sie flüchteten anschließend.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können. Unter der Telefonnummer 06252/7060 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Heppenheim für Hinweise zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell