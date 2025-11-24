Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Abtsteinach: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck

Abtsteinach (ots)

Nach einem Einbruch in Unter-Abtsteinach hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Samstag (22.11.) wurde gegen 20.30 Uhr der Einbruch in eine Wohnung in der Lindenstraße bemerkt. Die Einbrecher drangen gewaltsam über die Terrassentür in die Räume ein und erbeuteten dort Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

