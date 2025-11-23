Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Grasellenbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Grasellenbach (ots)

Zwischen Freitag (21.11.) 16:30 Uhr und Sonntag (23.11.) 12:00 Uhr kam es in der Hammelbacher Straße in Grasellenbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Das geschädigte Fahrzeug (blauer VW Golf) war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des dortigen Hotels "Siegfriedbrunnen" abgeparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den blauen VW vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Anschließend entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Schaden beläuft sich etwa 500 EUR. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich auf der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/94050 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell