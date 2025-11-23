PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Grasellenbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Grasellenbach (ots)

Zwischen Freitag (21.11.) 16:30 Uhr und Sonntag (23.11.) 12:00 Uhr kam es in der Hammelbacher Straße in Grasellenbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Das geschädigte Fahrzeug (blauer VW Golf) war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des dortigen Hotels "Siegfriedbrunnen" abgeparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den blauen VW vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Anschließend entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Schaden beläuft sich etwa 500 EUR. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich auf der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/94050 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 21:49

    POL-DADI: Roßdorf: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Roßdorf (ots) - Zwischen Freitag, (21.11.), 19:30 Uhr und Samstag, (22.11.), 17:05 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen VW Tiguan, welcher am Fahrbahnrand der Erbacher Straße abgestellt war. Etwa 600EUR wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, welches an der Fahrzeugfront beschädigt wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der ermittelnden Polizeistation ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 19:29

    POL-HP: Lampertheim, OT Hüttenfeld: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Lampertheim, OT Hüttenfeld (ots) - Am Samstag, 22.11. wurde eine Verkehrsunfallflucht in Hüttenfeld an der Landstraße 3111 am Waldrand gemeldet. Der Tatzeitraum soll zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr gewesen sein. Hierbei wurde auf unbekannte Weise ein geparkter schwarzer PKW Peugeot beschädigt. Es entstand Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Der ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 01:09

    POL-DADI: Mehrfamilienhaus nach Brand in Keller vorübergehend unbewohnbar

    Bensheim (ots) - Am Freitag (21.11.) kam es gegen 21:30 Uhr zum Brand eines Wäschetrockners im Keller eines Dreifamilienhauses in Bensheim. Das Feuer griff auf eine danebenstehende Waschmaschine über, konnte allerdings nach Eintreffen der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung ist das Haus vorübergehend nicht mehr bewohnbar. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren