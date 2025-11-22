POL-DADI: Roßdorf: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bensheim (ots) - Am Freitag (21.11.) kam es gegen 21:30 Uhr zum Brand eines Wäschetrockners im Keller eines Dreifamilienhauses in Bensheim. Das Feuer griff auf eine danebenstehende Waschmaschine über, konnte allerdings nach Eintreffen der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung ist das Haus vorübergehend nicht mehr bewohnbar. ...

mehr