POL-DADI: Roßdorf: Zeugenaufruf nach Unfallflucht
Roßdorf (ots)
Zwischen Freitag, (21.11.), 19:30 Uhr und Samstag, (22.11.), 17:05 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen VW Tiguan, welcher am Fahrbahnrand der Erbacher Straße abgestellt war. Etwa 600EUR wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, welches an der Fahrzeugfront beschädigt wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der ermittelnden Polizeistation Ober-Ramstadt unter 06154/63300 in Verbindung zu setzen.
Berichterstatter: Maier, POK, Pst. Ober-Ramstadt
