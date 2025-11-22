PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Roßdorf: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Roßdorf (ots)

Zwischen Freitag, (21.11.), 19:30 Uhr und Samstag, (22.11.), 17:05 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen VW Tiguan, welcher am Fahrbahnrand der Erbacher Straße abgestellt war. Etwa 600EUR wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, welches an der Fahrzeugfront beschädigt wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der ermittelnden Polizeistation Ober-Ramstadt unter 06154/63300 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Maier, POK, Pst. Ober-Ramstadt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Lahr, PHK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

