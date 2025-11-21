Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Zwischen Donnerstag (20.11.) 13:00 Uhr und Freitag (21.11.) ca. 15:30 Uhr kam es in der Liebigstraße in Heppenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Das geschädigte Fahrzeug (blauer BMW) war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Liebigstraße abgeparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte den blauen BMW vermutlich beim Vorbeifahren. Das unfallverursachende Fahrzeug fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich ungefähr auf 1000 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

