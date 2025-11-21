Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: ÖFFENTLICHKEITSFAHNDUNG: Verdacht des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion an einem Wohnhaus in Dietzenbach am 16.10.2025

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Wiesbaden / Dietzenbach (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Hessischen Landeskriminalamts

Nachdem ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag (16.10.) einen Sprengsatz an einer Haustür in der Nelson-Mandela-Straße angebracht hatte, der in der Folge detonierte

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6138626 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43563/6140117),

fahnden Staatsanwaltschaft und Polizei jetzt mit vier Lichtbildern nach dem Tatverdächtigen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen trug die tatverdächtige Person vermutlich einen Trainingsanzug mit hellen (neongelben) Streifen auf den Ärmeln und den Außenseiten der Hose. Ebenso trug die bislang unbekannte Person dunkle Sneaker mit weißen Sohlen und möglicherweise weißem Logo auf den nach außen gerichteten Seiten.

Im Zusammenhang mit der Tat wird auch nach einem

weißen Porsche Chayenne GTS oder Turbo (Baujahr etwa 2012) mit einem lackierten Diffusor (Stoßfänger), Ausbuchtungen am Heck auf Höhe der Auspuffanlage, schwarzen Felgen und Panoramadach

gesucht.

Staatsanwaltschaft und Polizei fragen:

Wem ist eine Person aufgefallen, die einen solchen Trainingsanzug mit neongelben Applikationen trägt?

Wer hat einen Porsche Cayenne mit den angegebenen Merkmalen gesehen?

Zeugen, die Hinweise zu der Identität des Tatverdächtigen oder dem Fahrzeug geben können, mögen sich bitte bei der Polizei in Offenbach unter der Rund-um-die-Uhr-Hotline 069/8098-1234 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell