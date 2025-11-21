Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Drei Fahrzeuge geplündert und geflüchtet/Wer kann Hinweise geben?

Kelsterbach (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht zum Freitag (21.11.) an zwei Fahrzeugen der Marke Mercedes Sprinter und einem BMW, die in der Ulmenstraße und in der Sindlinger Straße abgestellt waren, zu schaffen. Die Kriminellen veschafften sich jeweils gewaltsam Zugang in die Innenräume und entwendeten anschließend in zwei Fällen die Tachometer, einmal die Schweinwerfer und zudem auch ein Navigationsgerät und einen Airbag. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 erbeten.

