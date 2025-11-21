Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtig

Darmstadt (ots)

Bereits am vergangenen Montag (17.) ereignete sich um die Mittagszeit in Darmstadt-Eberstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde.

Der Fahrradfahrer war im Begriff von der Pfungstädter Straße nach links in die Zerninstraße einzubiegen, als er von einem silberfarbenen Pkw unter Missachtung des Sicherheitsabstandes überholt wurde. Ob es zu einer Berührung zwischen dem Pkw und dem Fahrradfahrer kam, ist nicht bekannt. Aufgrund eines Ausweichmanövers des Fahrradfahrers kam dieser zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Der Pkw entfernte sich indes unerlaubt von der Unfallstelle und ließ den Fahrradfahrer verletzt an der Unfallstelle zurück. Am Fahrrad entstand zudem Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Darmstadt (06151 / 969 41210) in Verbindung zu setzen.

Berichterstatterin: PHK'in Mohr, 2. Polizeirevier

