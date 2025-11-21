Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 40-Jähriger muss sich nach Festnahme strafrechtlich verantworten

Darmstadt (ots)

Nach seiner vorläufigen Festnahme in der Nacht zum Freitag (21.11.) muss sich ein 40-Jähriger jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts des Widerstands sowie des tätlichen Angriffs strafrechtlich verantworten. Zeugen alarmierten kurz vor Mitternacht die Polizei und meldeten einen Mann in einer Gaststätte in der Alexanderstraße, der dort randalieren würde. Auch nach Eintreffen einer Streife des 1. Polizeireviers verhielt sich der Mann aus Darmstadt aggressiv. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen versuchte er mehrfach, die Polizeikräfte zu schlagen. Mit Unterstützung einer weiteren Streife konnte er schließlich festgenommen und auf die Wache gebracht werden, wo er die Beamtinnen und Beamten wiederholt beleidigte. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

