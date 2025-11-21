Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Höchst (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (19.11.) und Donnerstagmittag (20.11.) einen in einem Hinterhof in der Erbacher Straße abgestellten Motorroller der Marke Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 136 JAH.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell