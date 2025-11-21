PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zwei Wohnungseinbrüche/Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Am Donnerstag (20.11.) ereigneten sich in Bensheim zwei Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 15.30 und 19.30 Uhr durch eine Kellertür gewaltsam Zugang in ein Haus in der Falltortraße in Fehlheim und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck. Zudem geriet in der Robert-Bosch-Straße eine Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in das Visier Krimineller. Hier drangen die Täter über die Balkontür in die Räumlichkeiten ein. Tatzeit war hier zwischen 17.30 und 23.00 Uhr. Was bei diesem Einbruch gestohlen wurde, ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

