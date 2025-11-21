POL-GG: Unfallflucht
Ginsheim-Gustavsburg (ots)
Am Sonntag (16.11.) zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel Corsa, der in der Mainzer Straße im Ortsteil Ginsheim nahe der katholischen Kirche abgestellt war. Etwa 2000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das am Heck beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 entgegen.
