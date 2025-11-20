Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Schwerer Verkehrsunfall

Fahrzeug überschlägt sich

Zeugenaufruf

Darmstadt (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Donnerstag (20.11.2025) gegen 13:00 Uhr in der Pallaswiesenstraße.

Eine 70jährige Fahrzeugführerin überholte scheinbar mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit und prallte hierbei gegen eine Mittelinsel, sodass sich ihr Renault nachfolgend mehrfach überschlug und auch weitere Fahrzeuge, sowie eine Grundstücksmauer beschädigte. Die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizei schließt aber auch eine medizinische Ursache nicht aus. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang weitere Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter 06151 / 969 - 41210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell