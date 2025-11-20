Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht in Zotzenbach. Polizei sucht Zeugen.

Zotzenbach (ots)

Rimbach-Zotzenbach - Am Mittwoch, den 19.11.25 um 10:00 Uhr, kam es in der Straße ,,Grüne Au/Kreuzberghof'' zu einer Verkehrsunfallflucht. Das geschädigte Fahrzeug (weißer Transporter) war auf der genannten Straße in Fahrtrichtung Münschbach unterwegs. Ein entgegenkommendes Fahrzeug (Lkw mit Ladefläche, Farbe und Modell nicht bekannt) streifte hierbei in einer Kurve das geschädigte Fahrzeug. Anschließend entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fremdschaden lässt sich ungefähr auf 2000EUR beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell