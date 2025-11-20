PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Automat aufgebrochen
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Am Montagmorgen (19.11.), gegen 4 Uhr, hebelten bislang unbekannte Diebe einen Automaten in der Messeler-Park-Straße auf. Aus dem Innern des Automaten entwendeten sie die Geldkassette samt ihrem Inhalt. Anschließend suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen befanden sich in der Geldkassette mehrere hundert Euro. Durch das Vorgehen der Kriminellen hinterließen sie zudem einen Sachschaden am Automaten.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

