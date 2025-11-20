POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Automat aufgebrochen
Wer kann Hinweise geben?
Darmstadt (ots)
Am Montagmorgen (19.11.), gegen 4 Uhr, hebelten bislang unbekannte Diebe einen Automaten in der Messeler-Park-Straße auf. Aus dem Innern des Automaten entwendeten sie die Geldkassette samt ihrem Inhalt. Anschließend suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen befanden sich in der Geldkassette mehrere hundert Euro. Durch das Vorgehen der Kriminellen hinterließen sie zudem einen Sachschaden am Automaten.
Die Kriminalpolizei in Darmstadt bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.
