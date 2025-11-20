Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Diebstahl aus Fahrzeug/Polizei nimmt Verdächtige fest und gibt Hinweise

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ins Visier Krimineller geriet am Mittwochabend (19.11.), gegen 18.30 Uhr, ein in der Lessingstraße geparktes Fahrzeug. Von Zeugen wurden mehrere Jugendliche dabei beobachtet, die aus dem unverschlossenen Auto ein Tablet entwendet haben sollen. Die Polizei wurde alarmiert.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten die Beamten daraufhin in Tatortnähe fünf Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren vorläufig festnehmen. Das zuvor entwendete Tablet konnte bei ihnen bislang aber nicht aufgefunden werden. Die jungen Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls.

Die Ermittler warnen in diesem Zusammenhang davor, das Auto als Safe zu nutzen. Langfinger erkennen gute Möglichkeiten an Beute zu kommen sehr schnell und schlagen zu. Schließen Sie Ihr Auto immer ab auch wenn sie es "nur kurz" verlassen! Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun! Diebe sind oft auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit. Haben Kriminelle etwas für sie Wertvolles entdeckt, das kann zum Beispiel eine Geldbörse, ein Rucksack oder auch ein mobiles Navigationsgerät sein, reichen ihnen oft wenige Sekunden, um die Beute zu entwenden. Häufig versuchen die Täter auch einfach nur, ob eine Fahrzeugtür offen ist. Ist dies der Fall, schauen sie, ob im Auto etwas Wertvolles liegt und nehmen es mit.

Falls Sie einmal Zeuge einer solchen Tat werden sollten, verständigen Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110. Eine Konfrontation mit Tätern sollte tunlichst vermieden werden.

