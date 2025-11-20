Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Mülltonnen brennen und beschädigen Auto

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (20.11.), gegen 2.00 Uhr, wurden den Rettungskräften in der Schwarzwaldstraße mehrere brennende Mülltonnen in einem umzäunten Bereich vor einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Insgesamt wurden bei dem Brand neun Tonnen beschädigt, vier davon komplett zerstört. Zudem wurde ein in unmittelbarer Nähe geparktes Auto durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf rund 10.000 Euro.

Die Beamten haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 gebeten.

