POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Gaststätte

Groß-Gerau (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (20.11.), gegen 5.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Mainzer Straße. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über eine aufgehebelte Tür Zugang in das Lokal, brachen dort anschließend einen Spielautomaten auf und erbeuteten daraus das Geld. Sie verursachten darüber hinaus durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei in Groß-Gerau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06152/1750.

