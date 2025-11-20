PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Nach schwerem Verkehrsunfall auf A 67/Lastwagenfahrer erliegt Verletzungen

Pfungstadt (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am 5. November auf der A 67, bei dem ein 29 Jahre alter Lastwagenfahrer aus Polen an einem Stauende zwischen Pfungstadt und Gernsheim auf einen dort stehenden Lastwagen auffuhr und der 29-Jährige in der Folge in seinem Führerhaus, das zudem in Brand in geriet, eingeklemmt wurde (wir haben berichtet), ist der 29-Jährige am Mittwoch (19.11.) in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Zur Klärung des Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis:

In unserer Bezugsmeldung wurde das Alter des Lastwagenfahrers zunächst irrtümlicherweise mit 40 Jahren angegeben. Wir bitten dies zu entschuldigen.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6151661

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen

