POL-DA: Pfungstadt: Nach schwerem Verkehrsunfall auf A 67/Lastwagenfahrer erliegt Verletzungen
Pfungstadt (ots)
Nach einem schweren Verkehrsunfall am 5. November auf der A 67, bei dem ein 29 Jahre alter Lastwagenfahrer aus Polen an einem Stauende zwischen Pfungstadt und Gernsheim auf einen dort stehenden Lastwagen auffuhr und der 29-Jährige in der Folge in seinem Führerhaus, das zudem in Brand in geriet, eingeklemmt wurde (wir haben berichtet), ist der 29-Jährige am Mittwoch (19.11.) in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Zur Klärung des Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.
Hinweis:
In unserer Bezugsmeldung wurde das Alter des Lastwagenfahrers zunächst irrtümlicherweise mit 40 Jahren angegeben. Wir bitten dies zu entschuldigen.
Unsere Bezugsmeldung:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6151661
