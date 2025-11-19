Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf dem REWE-Parkplatz in Höchst i. Odw.

Höchst i. Odw. (ots)

Am Dienstag (18.11.) kam es in der Zeit von 14:22 Uhr bis 14:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem REWE-Parkplatz in Höchst im Odenwald.

Den ersten Ermittlungen nach, beschädigte ein grauer SUV einen auf den Parkplatz ordnungsgemäß parkenden schwarzen BMW. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere auf den flüchtenden Fahrzeugführer und dessen Fahrzeug geben können werden gebeten, sich bei der Polizeistation Höchst i. Odw. unter 06163/9410 zu melden.

