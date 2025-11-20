Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Öl und Kraftstoff im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Schaafheim (ots)

Bislang unbekannte Täter hatten es unter anderem auf mehrere hundert Liter Kraftstoff im Schlierbacher Weg abgesehen.

Zwischen Dienstag (18.11.), 13 Uhr, und Mittwoch (19.11.), 7.30 Uhr, hatten sich die Kriminellen Zutritt zu einer dortigen Baustelle verschafft. Aus einem Fahrzeug entwendeten sie circa 200 Liter Diesel und erbeuteten mehrere Liter Öl bevor sie in unbekannte Richtung das Weite suchten.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

